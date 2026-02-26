Cerimonie | Guardia di finanza e carabinieri celebrano il Precetto pasquale

Giovedì 26 febbraio, nella chiesa di San Michele in Borgo, si è svolta la cerimonia del Precetto pasquale. Alla celebrazione hanno partecipato i militari dei comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza. L’evento rappresenta un momento importante per la comunità e le forze dell’ordine, che si incontrano per condividere un momento di riflessione e tradizione.

Nella mattinata di giovedì 26 febbraio la cornice della chiesa di San Michele in Borgo ha ospitato la tradizionale celebrazione del Precetto Pasquale, momento di alta spiritualità che ha visto riuniti i militari del Comando provinciale dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di finanza di Pisa. L'evento, divenuto un appuntamento irrinunciabile per le forze dell'ordine cittadine, ha rappresentato un'importante occasione di raccoglimento e condivisione in vista delle prossime festività pasquali. La solenne celebrazione eucaristica è stata officiata congiuntamente dal cappellano militare dei carabinieri, Don Pietro Folino Gallo, e dal cappellano militare della Guardia di finanza, Don Antonio Di Savino.