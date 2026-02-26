Quando ci eravamo lasciati chiedendoci cosa volesse che la gente pensasse di lui una volta arrivato a Sanremo, avevo trovato una potenza incredibile nella frase «che sono un bravo Cristo», perché mi sembra al contempo di una semplicità ineguagliabile e di una profondità innata. Da quel momento al mio arrivo a Sanremo è passata poco più di una settimana e una delle prime cose che ho visto guardando fuori dal finestrino del van è Sayf sfrecciare su un Ciao, con un casco con il suo logo e una tranquillità spensierata che mi ha fatto pensare che stava capendo tutto. Poi, un paio di giorni dopo, si esibisce per terzo, praticamente all’inizio, con gli occhi ancora lucidi dai momenti precedenti al suo esordio, concentrato sui suoi passi e le sue movenze per non pensare che sta succedendo davvero, che è sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sayf a Sanremo 2026 mi ha fatto venire nostalgia di casa

Sanremo 2026, Carlo Conti su Morgan: “Non sono un giudice. Se l’artista ritiene di venire a fare una cover io non posso obbligarlo a non venire perché mi sta antipatico” – IL VIDEOIl riferimento è alla causa per stalking in cui si trova coinvolto l'artista dopo la denuncia dell'ex fidanzata Angelica Schiatti Carlo Conti,...

Canzoni Sanremo 2026, “Tu mi piaci tanto” di SayfRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

#sayf e #sanremo2026 #carloconti #musica #tromba #italia #sanremo

Temi più discussi: Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto. Testo e recensione della canzone; Sayf a Sanremo 2026: chi è il cantante al Festival; Sanremo 2026, Sayf chi è: dalle origini al paragone con Ghali. Testo e significato del brano 'Tu mi piaci tanto'; Tu mi piaci tanto di Sayf, il significato del testo a Sanremo 2026.

Il diario di Sayf, giorno primo: Il Ramadan mi aiuta a rimanere calmoEssere a Sanremo è un privilegio, e voglio viverlo con gratitudine, senza farmi schiacciare dalle aspettative. Allo stesso tempo, però, non voglio dimenticare ... ilsecoloxix.it

Sayf a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto: testo e significato della canzoneNel brano, costruito sul ritornello Tu mi piaci tanto , Sayf punta al tormentone con una canzone veloce e coinvolgente, che gioca sulle contraddizioni del Paese. Il testo mescola riferimenti pop e ... rtl.it

Samurai Jay e Sayf, la scoperta dopo la prima serata di Sanremo - facebook.com facebook

Sayf a Sanremo: “Faccio il Ramadan e ribalto l’Italia di Silvio Berlusconi” x.com