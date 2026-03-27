Durante la partita, un commentatore ha ricordato un episodio in cui ha gridato quando un giocatore si è allungato il pallone. Ha anche commentato sulla lentezza del reparto difensivo, sottolineando la rapidità di un centrocampista e di un difensore, in relazione al fatto che entrambi giocano in Premier League. Il team italiano ha superato il primo ostacolo della competizione, con il tecnico che ha elogiato i due giocatori.

B uona la prima, sotto con la seconda. L’Italia batte l’Irlanda del Nord e martedì si giocherà in Bosnia, nella finale playoff, l’accesso al Mondiale. Prima di addentrarsi nell’analisi, un emozionato Fabio Capello si concede un "bravi ragazzi" che viene dal cuore. "Ho urlato come un pazzo sul divano. Sa, per me la Nazionale è molto più di una squadra". Don Fabio uno di noi. Anche se poi esce per forza l’allenatore che c’è in lui. "Sa che cosa mi ha impressionato? La nostra mancanza di velocità". Pio è un giocatore vero. Sa difendere palla, fare da sponda, saltare di testa. Può giocare sia con Kean che con Retegui. Se lo metterei in finale? Lascio decidere Rino Le armi della Bosnia? Hanno una buona tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Quando Retegui si è allungato il pallone ho urlato. E quanto siamo lenti, ma Tonali..."

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La partita è cambiata quando gli Azzurri hanno capito che devono tirare e non passarla a Retegui. #ItaliaIrlandaDelNord #Mondiale #Qualificazioni x.com