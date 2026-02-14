Milan Allegri | Vittoria importante la squadra ha fatto una buona partita

Massimiliano Allegri ha detto che la vittoria del Milan contro il Pisa è stata importante perché la squadra ha giocato bene. L’allenatore ha spiegato che i suoi hanno mostrato determinazione e hanno sfruttato le occasioni, riuscendo a conquistare i tre punti. Durante l’intervista, Allegri ha anche commentato l’andamento della partita e le scelte tattiche fatte.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Il tecnico livornese ha voluto analizzare la partita, soffermandosi anche sul derby d'Italia di questa sera. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: "Dovevamo riempire è più l'area nel primo tempo. Loftus-Cheek, con le sue qualità fisiche e tecniche, ha fatto un bel gol su un ottimo cross di Athekame. Nella ripresa sembravamo in controllo". Su Modric: "Nei grandi giocatori, oltre all'aspetto tecnico, c'è una questione anche di carattere, di volersi prendere le partite e raggiungere gli obiettivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo (2-2), l’allenatore rossonero Allegri ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando l'importanza di migliorare la fase difensiva e ribadendo l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica.

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Pisa-Milan 1-2. Meglio che perda punti la Juve o l’Inter “L’importante è aver fatto 3 punti noi. Siamo a 53, una vittoria in meno per il nostro obiettivo. Ora recuperiamo la partita col Como e poi vedrem facebook