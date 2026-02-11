Giancarlo Dettori, noto attore, è morto a 93 anni. La famiglia ha annunciato la scomparsa con parole cariche di affetto. Suo figlio Carlo ha scritto un messaggio di addio, ricordando il padre e il grande amore che aveva per Franca Nuti, sua compagna di una vita.

Giancarlo Dettori e Franca Nuti, la «signora del teatro italiano», sono stati sposati per decenni fino alla morte di lei, nel maggio 2024. Nonostante il lungo matrimonio con due figli e nipoti, Nuti e Dettori non furono una ditta teatrale coniugale classica, bensì solo saltuariamente insieme in scena. Per esempio in un’edizione del Faust diretto da Cesare Lievi (2007). Per il resto i due mattatori del teatro moderno seguirono strade separate: Nuti è stata la musa di Luca Ronconi, Dettori ha recitato per oltre cinquanta anni al Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler. Cagliaritano, classe ’32, Dettori negli anni Ottanta ha spopolato anche alla radio e in tv ma la sua carriera si è svolta praticamente tutta al Piccolo Teatro dove fu scritturato nel ’57 per il Coriolano e dove è rimasto un’intera vita artistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giancarlo Dettori e Franca Nuti, una storia d’amore lunga una vita. Il figlio Carlo: «Ora sei con la tua Franchina»

Approfondimenti su Giancarlo Dettori

È morto a Milano a 93 anni Giancarlo Dettori, l’attore di teatro che ha segnato il Novecento.

È morto all’età di 93 anni Giancarlo Dettori, noto attore teatrale e voce di molti programmi radiofonici.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giancarlo Dettori

Argomenti discussi: È morto l'attore Giancarlo Dettori, marito di Franca Nuti; E' morto Giancarlo Dettori, grande interprete di teatro; Morto l’attore Giancarlo Dettori: il legame con Strehler, il matrimonio con Franca Nuti, i ruoli in tv; È morto Giancarlo Dettori, grande interprete del teatro italiano.

Franca Nuti, chi è la moglie di Giancarlo Dettori morta due anni fa/ Uniti dall’amore e dal teatroGiancarlo Dettori è venuto a mancare a distanza di due anni dalla morte della moglie Franca Nuti: chi era l'attrice. ilsussidiario.net

Chi era l’attore Giancarlo Dettori: dal sodalizio con Strehler al legame con Franca NutiAddio a Giancarlo Dettori, attore e drammaturgo italiano che ha portato in scena le opere dei più importanti autori mondiali. Marito di Franca Nuti, ha consolidato un'importante amicizia con il maestr ... ildigitale.it

"#GiancarloDettori" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Oggi salutiamo Giancarlo Dettori, grande protagonista della scena teatrale italiana. Con queste immagini d’archivio delle sue apparizioni al Teatro Metastasio di Prato in "L’opera da tre soldi" di Bertolt Brecht e Kurt Weill, regia di Giorgio Strehler (1973), e "L’a - facebook.com facebook