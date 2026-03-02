Paralimpiadi invernali al via una storia lunga 50 anni

Le Paralimpiadi invernali sono iniziate 50 anni fa a Ornskoldsvik nel 1976 e da allora si sono svolte in diverse città, tra cui Milano e Cortina nel 2026. Durante questo periodo, le competizioni paralimpiche invernali sono cresciute notevolmente, coinvolgendo atleti di tutto il mondo e ampliando il numero di discipline praticate. La storia di queste manifestazioni si estende ormai su cinque decenni di eventi e cambiamenti.

AGI - Da Ornskoldsvik 1976 a Milano Cortina 2026, mezzo secolo di Giochi paralimpici invernali. Sono trascorsi 50 anni e lo sport paralimpico si è evoluto in maniera esponenziale. Il prossimo venerdì 6 marzo l'Arena di Verona, storico anfiteatro romano, offrirà uno scenario mozzafiato per la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. Sebbene la facciata dell'Arena abbia conservato alcune delle sue caratteristiche originali, i Giochi paralimpici invernali nella loro forma attuale sono quasi irriconoscibili rispetto all'edizione pionieristica tenutasi nella località svedese ben cinquant'anni fa. All'evento sono attesi ben 665 atleti paralimpici provenienti da 50 comitati nazionali.