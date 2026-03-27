Romelu Lukaku ha deciso di non rispettare l’accordo con il Napoli per il suo ritorno in Italia, preferendo invece rimanere in Belgio. La società partenopea ha reagito con una reazione di forte irritazione, mentre emergono dettagli sulla decisione del calciatore. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Romelu Lukaku ha ignorato l’accordo con il Napoli per il rientro: il belga sceglie di restare in Belgio e la società reagisce con irritazione netta. Lukaku tradisce l’intesa: il Napoli non accetta la decisione. L’attaccante aveva sottoscritto un’intesa con la società partenopea per fare ritorno al club. Una promessa che il belga non ha mantenuto, preferendo prolungare la permanenza in patria senza preavviso. Come rivela Il Mattino, il Napoli è infastidito, per non dire infuriato dalla scelta a sorpresa dell’ex Inter. La mossa di Lukaku ha colto di sorpresa la dirigenza, che aveva pianificato il suo reintegro nella rosa. Romelu Lukaku con il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caos Lukaku-Napoli, emerge un nuovo retroscena: Manna non è rimasto a guardare

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