Pino crollato nel parco Falcone e Borsellino nessun danno al dinosauro

Nel parco Falcone e Borsellino, un pino è crollato ma non ha causato danni al dinosauro presente nell’area. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto, poiché il parco è attualmente chiuso per lavori di manutenzione. Le piogge intense hanno temporaneamente sospeso i lavori all’aperto, garantendo la sicurezza di visitatori e strutture. La situazione è sotto controllo e si procederà con le verifiche necessarie non appena sarà possibile riprendere le attività.

Pino crollato a Fiumicino - Condividi I danni causati dal crollo del pino (1) Foto da: Pino crollato a Fiumicino I danni causati dal crollo del pino (2) Foto da: Pino crollato a Fiumicino I danni causati dal crollo del pino (3) ... romatoday.it

Il pino crollato ai Fori Imperiali, 120 anni di storia: controlli, pioggia e radici deboli dietro al crollo ift.tt/BzCftvu x.com

Paura in Piazza Re di Roma, dove nelle scorse ore è crollato un grande pino. L’albero, di notevoli dimensioni, è caduto improvvisamente attirando l’attenzione di residenti e passanti. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche e gli interventi n - facebook.com facebook

