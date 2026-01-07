Pino crollato nel parco Falcone e Borsellino nessun danno al dinosauro

Da latinatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco Falcone e Borsellino, un pino è crollato ma non ha causato danni al dinosauro presente nell’area. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto, poiché il parco è attualmente chiuso per lavori di manutenzione. Le piogge intense hanno temporaneamente sospeso i lavori all’aperto, garantendo la sicurezza di visitatori e strutture. La situazione è sotto controllo e si procederà con le verifiche necessarie non appena sarà possibile riprendere le attività.

Nessun danno al dinosauro, né, tantomeno, a persone, dato che il parco è chiuso per lavori; lavori che oltretutto in questi giorni di piogge torrenziali sono anche sospesi, trattandosi di cantiere all’aperto. Contemporaneamente, proseguirà la campagna di verifiche sullo stato delle alberature. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Due lecci per Falcone e Borsellino: al Parco Livatino la giornata nazionale degli alberi

Leggi anche: Due lecci per Falcone e Borsellino: al Parco Livatino la giornata nazionale degli alberi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

pino crollato parco falconePino crollato nel parco Falcone e Borsellino, nessun danno al dinosauro - Nessun danno al dinosauro, né, tantomeno, a persone, dato che il parco è chiuso per lavori; lavori che oltretutto in questi giorni di piogge torrenziali sono anche sospesi, trattandosi di cantiere all ... latinatoday.it

Pino crollato a Fiumicino - Condividi I danni causati dal crollo del pino (1) Foto da: Pino crollato a Fiumicino I danni causati dal crollo del pino (2) Foto da: Pino crollato a Fiumicino I danni causati dal crollo del pino (3) ... romatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.