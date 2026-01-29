Associazioni e cittadini insieme Un pomeriggio per la pace al Parco Falcone Borsellino

Domenica alle 17, al Parco Falcone e Borsellino, un gruppo di associazioni e cittadini si ritrova per una manifestazione pacifica. L’obiettivo è dimostrare unità e chiedere la pace, coinvolgendo diverse realtà come le Acli, Amnesty International, Bicipace e altre. Tutti scendono in strada con un messaggio comune, senza slogan o parole vuote, solo con la volontà di farsi sentire.

Tante associazioni, una sola intenzione: scendere in strada per la pace. Dalle Acli al Comitato laboratorio di quartiere Mazzafame, da Bicipace ad Amnesty International, dal Circolone alla Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) l'invito a ritrovarsi insieme è per domenica alle 17 al Parco Falcone e Borsellino. Poi un breve corteo fino alla piazza San Magno, dove verrà creata una'installazione temporanea luminosa e ci saranno alcuni interventi. I partecipanti sono invitati a portare una luce, che può essere quella di una candela, o di una torcia o la semplice luce del cellulare, come simbolo dell'impegno collettivo a tenere accesa l'attenzione sui diritti umani e sulla pace.

