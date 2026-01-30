Cisterna ottocentesca sotto piazza San Gustino speleologi al lavoro per rendere visitabili gli ipogei FOTO

I lavori sono partiti per aprire al pubblico la cisterna ottocentesca sotto piazza San Gustino. Gli speleologi stanno lavorando sotto terra, rimuovendo ostacoli e valutando come rendere visitabile il grande serbatoio, che si trova nel sottosuolo della piazza. È il primo passo per portare alla luce un pezzo di storia nascosto sotto la città.

Sono iniziati i lavori che renderanno visitabile il cisternone ottocentesco che si trova nel sottosuolo di piazza San Giustino, inserendosi così a tutti gli effetti fra gli ipogei della città. Venerdì mattina il primo sopralluogo da parte degli speleologi, un intervento che si inserisce in un più ampio progetto finanziato con oltre 460mila euro di fondi del Pnrr, con i lavori appaltati all'impresa ingegnere Antonio Buono di Isernia e portato avanti dal Comune di Chieti con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria e gli interventi per l'accessibilità anche all'ipogeo di piazza Umberto e all'ipogeo di Porta Pescara: accessi che inizialmente saranno consentiti solo per ispezioni controllo da addetti specializzati, per divenire visitabili, sempre sotto il controllo degli esperti e addetti ai lavori, anche alla cittadinanza.

