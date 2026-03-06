Idee per piazza e parco studenti al lavoro

Trentadue studenti del Politecnico di Milano stanno lavorando a nuove idee e progetti per la riqualificazione di piazza Libertà e del parco vicino a Cornaredo. Gli studenti si stanno dedicando allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare gli spazi pubblici, coinvolgendo diverse discipline e competenze. Le loro proposte mirano a ridefinire l’uso e l’aspetto delle aree in questione.

Trentadue studenti del Politecnico di Milano al lavoro per nuove idee e progetti su piazza Libertà e il parco adiacente a Cornaredo. Impegnati nello Urban and Landscape Regeneration Studio coordinato dal professor Mauro Piantoni, cornaredese, insieme ai docenti Raffaella Laviscio e Gianmarco Paris, gli studenti sono stati coinvolti in un laboratorio di confronto e progettazione per la rigenerazione di un'area centrale del paese. "Conosco bene questo territorio e credo che rappresenti un contesto ideale per sperimentare nuove forme di progettazione urbana e paesaggistica - dichiara Piantoni -. Abbiamo voluto portare qui a Cornaredo studenti da tutto il mondo per offrire uno sguardo nuovo e competente".