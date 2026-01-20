Il misterioso appuntamento di Cannizzaro ai reggini per San Valentino aspettando il candidato sindaco

Nonostante il maltempo e l’allerta rossa, Francesco Cannizzaro prosegue con impegno le sue attività a Reggio Calabria. Attraverso la sua pagina Facebook, l’attivista condivide con i follower gli appuntamenti di questa settimana, tra cui un incontro significativo in vista di San Valentino, mentre si attende di conoscere il candidato sindaco. Un segno di determinazione e costanza nel suo impegno civico.

L'onorevole e segretario regionale di FI lancia un 'save the date' rivolto proprio a Reggio Calabria. Potrebbe essere il lancio ufficiale della sua autocandidatura? Il maltempo e l'allerta rossa non fermano l'attivissimo Francesco Cannizzaro, che dalla sua pagina Facebook condivide con i follower la fitta agenda di questa settimana. Ieri in Calabria l'onorevole si è occupato degli impegni di Forza Italia, di cui è coordinatore regionale, con la segreteria azzurra e poi la partecipazione all'evento di taglio del nastro del palazzetto dello sport di Lamezia Terme; oggi è già volato a Roma, e precisamente dalla Camera dei deputati posta un reel nel quale spiega di essere al lavoro con FI per gli emendamenti da presentare al dl Milleproroghe: “I temi sono quelli importanti per il nostro territorio, cioé sanità, lavoro e anche le periferie.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Amministrative 2026, a San Giovanni la Punta il primo candidato sindaco è Mario Brancato

Leggi anche: Comunali, cdx alla finestra: ecco i nomi sul tavolo... se il candidato non sarà Cannizzaro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Civico 0, primo incontro del ciclo di conferenze La leggenda del Santo Graal e il regno misterioso; Il misterioso affascinante Latte di Monte o Moonmilk: incontro tra microbiologia e speleologia; Agatha Christie, a cinquant'anni dalla sua scomparsa in libreria nuove ristampe dei suoi romanzi e libri a lei ispirati; Un giornalista d'inchiesta, a Palermo la presentazione del noir di Fabio Pilato.

Civico 0: primo incontro del ciclo 'La leggenda del Santo Graal e il regno misterioso' - Alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), sabato 24 gennaio 2026, alle 17, ingresso libero ... gonews.it

Il Segreto di Isabelle: Stasera e Domani, 26 e 27 agosto 2025, appuntamento con la miniserie francese in onda su Rai1 - Arriva oggi e domani, 26 e 27 agosto 2025, in prima serata su Rai1, Il Segreto di Isabelle. La miniserie francese ci farà compagnia per due serate consecutive in quest’ultima settimana d’agosto e ... comingsoon.it

La partita si fa sempre più serrata… e le emozioni non mancano! Emi Sawatari ha promesso di smettere di giocare a Magic: The Gathering, ma tra la confessione di Hajime Kano, un primo appuntamento indimenticabile e la sfida di un misterioso avversario, le - facebook.com facebook