Canale della Fame e dintorni negli scatti anche spiritosi di Patrizio Maiavacca

Un fotografo ha condiviso alcune sue immagini del canale della Fame e delle aree vicine, sottolineando che preferisce catturare scene non convenzionali piuttosto che luoghi stereotipati. Ha spiegato che dietro ogni foto c’è una storia e un percorso emotivo, e ha espresso interesse per le zone imperfette, poiché sono quelle che conservano un elemento di mistero. Le sue immagini includono anche alcuni scatti con toni spiritosi.

«Dietro ogni immagine c’è una storia, un percorso emozionale. Non amo fotografare luoghi da cartolina, ma quelli imperfetti, perché non so che cosa nascondono e il mistero mi affascina». Parola di Patrizio Maiavacca, appassionato di fotografia fin dagli anni ’70 del secolo scorso, tra i fondatori del Collettivo Tiff (associazione culturale di fotografia creativa) e autore di una nuova pubblicazione – “Il Canale della Fame” (edizioni 89books) – presentata al PalabancaEventi in una affollata Sala Corrado Sforza Fogliani in dialogo con Roberto Tagliaferri della Banca di Piacenza, che ha sostenuto la stampa del volume. Il progetto fotografico... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Canale della Fame e dintorni negli scatti anche spiritosi di Patrizio Maiavacca Articoli correlati Leggi anche: Mostre, “Humans of Research": i volti della ricerca negli scatti di Marco Giugliarelli "Volti di donna": la Trieste della Belle Époque negli scatti di un fotografo anonimoSabato 17 gennaio alle ore 11, nella Sala Sbisà del Magazzino 26 nel Porto Vecchio di Trieste, si inaugura la mostra a cura di Claudio Ernè e... Tutto quello che riguarda Canale della Fame Discussioni sull' argomento Presentazione del volume fotografico Il Canale della Fame; Il Canale della Fame – presentazione del libro di Patrizio Maiavacca; Presentazione del volume fotografico Il Canale della Fame di Patrizio Maiavacca il 23 marzo; Ritorno a Canale Mussolini: memorie di una famiglia e di una nazione. Presentazione del volume fotografico Il Canale della FameNuovo appuntamento culturale del lunedì (23 marzo, ore 18) al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza con la presentazione del volume fotografico Il Canale della Fame d ... piacenzasera.it Lunedì 23 marzo al PalabancaEventi il libro di Maiavacca sul Canale della Fame. Leggi di più al link bit.ly/4cRC0eB #BancadiPiacenza - facebook.com facebook