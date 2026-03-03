Mostre Humans of Research | i volti della ricerca negli scatti di Marco Giugliarelli

Venerdì 6 marzo a palazzo della Penna sarà inaugurata la mostra fotografica “Humans of Research” promossa dal Comune di Perugia e ideata da Psiquadro. L’esposizione presenta dodici ritratti realizzati dal fotografo Marco Giugliarelli, che catturano i volti di ricercatori e ricercatrici impegnati nel loro lavoro. La mostra mira a mettere in evidenza le persone dietro le scoperte scientifiche attraverso una serie di scatti che raccontano le loro storie.

"Humans of Research. La mostra fotografica" sarà inaugurata a palazzo della Penna venerdì 6 marzo. La mostra, promossa dal Comune di Perugia e ideata da Psiquadro, attraverso gli scatti realizzati dal fotografo Marco Giugliarelli, racconta le storie di dodici ricercatori e ricercatrici provenienti da tutta Italia: un viaggio che si sviluppa non solo attraverso le immagini, ma anche attraverso le parole, i racconti e le esperienze personali dei protagonisti. La mostra sarà presentata lo stesso venerdì, alle 16.30, alla presenza dell'autore, del vicesindaco Marco Pierini e di Irene Biagini, presidente di Psiquadro

