Volti di donna | la Trieste della Belle Époque negli scatti di un fotografo anonimo

9 gen 2026

Il 17 gennaio a Trieste, nella Sala Sbisà del Magazzino 26, si inaugura

Sabato 17 gennaio alle ore 11, nella Sala Sbisà del Magazzino 26 nel Porto Vecchio di Trieste, si inaugura la mostra a cura di Claudio Ernè e Massimiliano Muner, “Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque”, un percorso espositivo che restituisce alla città uno sguardo sorprendentemente. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

