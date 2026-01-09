Volti di donna | la Trieste della Belle Époque negli scatti di un fotografo anonimo
Il 17 gennaio a Trieste, nella Sala Sbisà del Magazzino 26, si inaugura
Sabato 17 gennaio alle ore 11, nella Sala Sbisà del Magazzino 26 nel Porto Vecchio di Trieste, si inaugura la mostra a cura di Claudio Ernè e Massimiliano Muner, “Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque”, un percorso espositivo che restituisce alla città uno sguardo sorprendentemente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Troubetzkoy. Scultore della Belle Époque
Leggi anche: Giovanni Boldini e il fascino senza tempo della Belle Époque
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
- La Res Donna Roma si rafforza: tre nuovi volti vestiranno la maglia delle Capitoline - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.