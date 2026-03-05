Sì al campo largo ma il candidato si decide insieme | il M5S incalza

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che il tavolo del Campo Largo è stato finalmente istituito dopo diverse richieste, con l’obiettivo di definire il programma e le proposte per la città di Avellino. Il gruppo sottolinea che il candidato deve essere scelto in modo condiviso, mentre il tavolo rappresenta un passo importante per avviare le discussioni sulla futura amministrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti "Dopo numerose sollecitazioni, prende finalmente forma il tavolo del Campo Largo: il luogo necessario per mettersi al lavoro sulla definizione del programma, dei temi e delle proposte indispensabili per il rilancio della città di Avellino. È proprio da qui che bisogna partire: dagli obiettivi e dai contenuti. Solo successivamente potrà emergere il nome giusto in grado di guidare la coalizione, prima verso la vittoria elettorale e poi verso la concreta realizzazione del programma. Abbiamo un obbligo nei confronti della nostra comunità: restituire alla città una prospettiva nuova, dopo anni difficili e bui, durante i quali siamo finiti troppo spesso all'onore delle cronache nazionali per vicende tutt'altro che edificanti".

Comunali, Gubitosa: "Il campo largo si farà, il candidato sindaco dopo"

"Il campo largo si farà ad Avellino": Gubitosa (M5S) sulle alleanze e il dialogo con il PD

