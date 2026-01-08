Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo | in 14 ore la pioggia di un mese

Frosinone ha subito ingenti danni a causa delle intense piogge che, in 14 ore, hanno eguagliato le precipitazioni di un intero mese. Di fronte a frane e problemi alle infrastrutture, il Comune ha richiesto alla Regione lo stato di calamità naturale, al fine di avviare le necessarie misure di emergenza e di supporto per la ricostruzione.

