Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo | in 14 ore la pioggia di un mese
Frosinone ha subito ingenti danni a causa delle intense piogge che, in 14 ore, hanno eguagliato le precipitazioni di un intero mese. Di fronte a frane e problemi alle infrastrutture, il Comune ha richiesto alla Regione lo stato di calamità naturale, al fine di avviare le necessarie misure di emergenza e di supporto per la ricostruzione.
Piogge record e frane a Frosinone e in Ciociaria: il Comune chiede alla Regione lo stato di calamità e fondi per i danni alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Fanpage.it
