Campania via al bilancio di previsione Matera Pd | Ora piena operatività

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, consentendo all’Ente di uscire dalla gestione in esercizio provvisorio. Con questa approvazione, si apre una nuova fase operativa per l’ente regionale, che potrà avviare le attività previste senza restrizioni legate alla gestione temporanea. La decisione rappresenta un passaggio importante per le future iniziative amministrative.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, segnando un passaggio decisivo per l’attività dell’Ente e consentendo l’uscita dalla gestione in esercizio provvisorio. Il presidente della Commissione Bilancio Corrado Matera esprime soddisfazione per questo importante risultato, evidenziando come l’approvazione della manovra consenta alla Regione di operare con piena efficacia amministrativa e contabile, garantendo al tempo stesso stabilità finanziaria e capacità di programmazione. “Con il via libera definitivo al bilancio -dichiara Matera- superiamo una fase che inevitabilmente limitava l’azione amministrativa e possiamo finalmente imprimere una direzione più concreta ed efficace agli interventi a favore dei cittadini e dei territori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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