Campania via al bilancio di previsione Matera Pd | Ora piena operatività

Da ildenaro.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, consentendo all’Ente di uscire dalla gestione in esercizio provvisorio. Con questa approvazione, si apre una nuova fase operativa per l’ente regionale, che potrà avviare le attività previste senza restrizioni legate alla gestione temporanea. La decisione rappresenta un passaggio importante per le future iniziative amministrative.

Il  Consiglio regionale della Campania  ha approvato il  bilancio di previsione  per il triennio  2026-2028, segnando un  passaggio decisivo  per l’attività dell’Ente e consentendo l’uscita dalla gestione in  esercizio provvisorio. Il presidente della Commissione Bilancio Corrado Matera  esprime soddisfazione per questo importante  risultato, evidenziando come l’approvazione della manovra consenta alla Regione di operare con  piena efficacia amministrativa e contabile, garantendo al tempo stesso  stabilità finanziaria  e  capacità di programmazione. “Con il via libera definitivo al bilancio -dichiara Matera- superiamo una fase che inevitabilmente limitava l’azione amministrativa e possiamo finalmente imprimere una direzione più concreta ed efficace agli interventi a favore dei cittadini e dei territori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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