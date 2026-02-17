ACER Campania approvato il bilancio di previsione 2026-2028

ACER Campania ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando che le entrate copriranno tutte le spese previste senza ricorrere a prestiti. La società ha deciso di investire in nuovi interventi per migliorare gli alloggi e garantire servizi più efficienti. La gestione finanziaria si mantiene solida e senza debiti, offrendo sicurezza a chi vive nelle sue strutture.

ACER Campania: i conti a posto. Equilibrio finanziario, nessun indebitamento e piena copertura agli interventi strategici: la governance esprime grande soddisfazione per un documento che rafforza stabilità, investimenti e qualità dell’abitare nel triennio. Il Consiglio di Amministrazione di ACER Campania ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, che definisce la programmazione economico-finanziaria dell’Ente per il triennio di riferimento. Il documento rispetta pienamente il pareggio finanziario complessivo e gli equilibri di parte corrente e capitale, garantendo coerenza e attendibilità delle previsioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it San Giorgio, approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028 Provincia di Frosinone, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercato San Severino. Sblocco delle assegnazioni alloggi Erp: Somma in pressing su acer e regione Campania; Rione Pacevecchia, Amici per Pacevecchia ad ACER: Manutenzioni ferme, quartiere nel degrado; San Severino, incontro urgente per ripristinare lo stato manutentivo e sbloccare le assegnazioni ex Iacp; Mercato San Severino, Somma in pressing su Acer per gli alloggi Erp. Concluso l’iter iniziato nel 2022. Barano, assegnato l’alloggio ERP all’avente dirittoIl Comune di Barano ha assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà Acer dopo il lungo iter iniziato nel 2019, quando la Regione Campan ... ildispariquotidiano.it SBLOCCO DELLE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP: SOMMA IN PRESSING SU ACER E REGIONE CAMPANIA MERCATO S.SEVERINO (16.2.26) Un incontro urgente per ripristinare lo stato manutentivo e sbloccare le assegnazioni degli immobili di edilizia re facebook