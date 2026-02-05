Regione Campania Corrado Matera guiderà la Commissione Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio 

Corrado Matera è stato scelto come nuovo presidente della Commissione “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania. La sua nomina arriva in un momento chiave, considerando il ruolo importante che questa commissione svolge nel gestire le questioni finanziarie e patrimoniali della regione. Matera, consigliere regionale, si prepara a guidare uno degli organismi più delicati dell’assemblea legislativa campana.

Il Consigliere Regionale Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente "Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio" del Consiglio regionale della Campania, uno degli organismi più strategici e delicati dell'assemblea legislativa. La Commissione Bilancio rappresenta uno snodo centrale dell'attività consiliare: è chiamata a esaminare il bilancio regionale, i principali strumenti di programmazione finanziaria e tutti i provvedimenti legislativi che comportano impegni di spesa, oltre a occuparsi delle politiche legate al patrimonio e al demanio regionale.

