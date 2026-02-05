Regione Campania Corrado Matera guiderà la Commissione Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio 

Corrado Matera è stato scelto come nuovo presidente della Commissione “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania. La sua nomina arriva in un momento chiave, considerando il ruolo importante che questa commissione svolge nel gestire le questioni finanziarie e patrimoniali della regione. Matera, consigliere regionale, si prepara a guidare uno degli organismi più delicati dell’assemblea legislativa campana.

Il Consigliere Regionale Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania, uno degli organismi più strategici e delicati dell’assemblea legislativa. La Commissione Bilancio rappresenta uno snodo centrale dell’attività consiliare: è chiamata a esaminare il bilancio regionale, i principali strumenti di programmazione finanziaria e tutti i provvedimenti legislativi che comportano impegni di spesa, oltre a occuparsi delle politiche legate al patrimonio e al demanio regionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Corrado Matera

Dopo settimane di tensioni, la Regione Campania ha finalmente deciso chi guiderà le commissioni del Consiglio regionale.

La Commissione regionale dell'Umbria ha dato il primo via libera alla manovra di bilancio del Governo regionale per il triennio, affrontando temi chiave come sanità, trasporti, famiglie, alloggi e grandi eventi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Corrado Matera

Argomenti discussi: Regione, commissione sanità: Matera in pole per la presidenza, il suo legame con le cliniche private; CORRADO MATERA (PARTITO DEMOCRATICO) VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BILANCIO; Commissioni, Manfredi serra le fila; Commissioni regionali Campania, scontro in A testa alta di De Luca e nel Pd. Manfredi però firma i decreti.

Regione Campania, Corrado Matera guiderà la Commissione Bilancio e Finanza, Demanio e PatrimonioIl Consigliere Regionale Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio del Consiglio regionale della Campania, uno ... ildenaro.it

Campania, Corrado Matera guida la Commissione Bilancio: incarico chiave per la spesa regionaleStampa Il Consigliere Regionale Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio del Consiglio regionale della Campan ... salernonotizie.it

*IL COMPARTO RIABILITATIVO E SOCIOSANITARIO SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA ROBERTO FICO E CHIEDE UN INCONTRO PER COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO DELLA SANITÀ CAMPANA* Le principali Associazioni di Cat facebook