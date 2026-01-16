Conferma tutor e orientatori formazione docenti graduatorie concorsuali semplificate ed équipe territoriali potenziate BOZZA Decreto PNRR
La bozza del decreto legge PNRR, prossimamente approvata dal Consiglio dei Ministri, introduce novità rilevanti per il settore scolastico. Tra le misure previste, il rafforzamento di tutor e orientatori, formazione per i docenti, graduatorie concorsuali semplificate e l’ampliamento delle équipe territoriali. Questi interventi mirano a migliorare l’organizzazione e la qualità dell’insegnamento, con un impatto diretto su studenti, insegnanti e istituzioni scolastiche.
La bozza del nuovo decreto legge PNRR che sarà varato, nei prossimi giorni, dal Consiglio dei Ministeri contiene alcune norme che interessano direttamente la scuola, i docenti e l’organizzazione dell’insegnamento. In base a quanto visionato da Orizzonte Scuola, le misure riguardano soprattutto l’orientamento degli studenti, il modo in cui vengono scelti e formati gli insegnanti, e il supporto garantito alle scuole per portare a termine i progetti finanziati con i fondi europei entro il 2026. Il decreto interviene su riforme già avviate negli anni scorsi, come la riforma degli istituti tecnici e professionali, la riforma del sistema di orientamento, la riforma del reclutamento dei docenti e la nascita della Scuola di Alta Formazione per la formazione continua del personale scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
