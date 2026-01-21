Comuni montani approvato l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Scansano ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto da Anci, riguardante la legge sul riconoscimento e la promozione delle zone montane. La decisione riflette l’interesse dell’amministrazione nel sostenere lo sviluppo e la tutela delle comunità montane, in coerenza con le politiche nazionali e regionali in materia.

Il Consiglio comunale di Scansano ha approvato un ordine del giorno proposto da Anci in merito alla legge che disciplina il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La normativa, che ridefinisce il quadro di riferimento per i territori montani italiani, introduce nuovi criteri di classificazione basati principalmente su altitudine e pendenza. Secondo l'amministrazione comunale, l'applicazione di parametri 'secchi' rischia di non tenere conto delle profonde differenze morfologiche, territoriali e socioeconomiche che caratterizzano la montagna italiana. In particolare, i comuni appenninici e quelli toscani presentano caratteristiche molto diverse rispetto ai comuni alpini: superfici comunali più estese, territori articolati su fasce altimetriche molto ampie e una maggiore eterogeneità dei modelli insediativi.

