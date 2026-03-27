Venerdì 27 marzo, lungo un tratto autostradale di Genova, un camion ha sradicato un pannello di segnalazione a causa del forte vento di burrasca. L’incidente ha provocato code e rallentamenti nel traffico, creando disagi per gli automobilisti in transito nella zona. La situazione si è verificata durante una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse nella regione.

Problemi in autostrada nella mattinata di venerdì 27 marzo, contraddistinta ancora dal forte vento di burrasca che sta sferzando Genova e la Liguria. Sulla A10 sono segnalati sei chilometri di coda tra il bivio per la A26 e Varazze. Code a tratti anche verso Genova da Arenzano. Secondo quanto riferito da Aspi, un camion avrebbe sradicato un pannello luminoso all'imbocco di una galleria e poi non si sarebbe fermato. Sono in corso accertamenti sull'accaduto anche per verificare se il distacco sia stato effettivamente causato dal mezzo pesante o avesse inciso anche il vento. Per chi arriva da Genova viene consigliata l'uscita a Pra'. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Camion sradica un pannello in autostrada e vento forte: code e traffico in tilt

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