Schianto in autostrada traffico in tilt | code di oltre 4 chilometri

Questa mattina un incidente sulla A1 Milano-Napoli ha bloccato il traffico in direzione Roma. L’incidente si è verificato al chilometro 733 e ha causato code di oltre 4 chilometri. Le auto si sono fermate, creando disagi per molti automobilisti. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione, che resta complicata anche a causa del traffico intenso di ora di punta.

Disagi questa mattina sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto al chilometro 733. L'evento ha causato una coda di circa 4 chilometri tra gli svincoli di Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere.Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell'ordine e i.

