Un camion si è incastrato in una curva bloccando un medico, portando all’intervento dei carabinieri. Nel pomeriggio, i militari sono stati chiamati a intervenire in due comuni dell’alta Valtiberina toscana, Badia Tedalda e Sestino, dove la neve ha raggiunto i due metri in poche ore. La presenza di condizioni meteorologiche estreme ha reso difficile la circolazione e i soccorsi nella zona.

SANSEPOLCRO – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro, anche oggi, sono stati impegnati in soccorsi nei comuni dell’alta Valtiberina toscana, in particolar modo, a Badia Tedalda e a Sestino, luoghi in cui la neve, in pochissime ore, ha raggiunto anche i due metri. Moltissimi i veicoli che improvvisamente sulla Ss 258 Marecchiese si sono ritrovati in seria difficoltà, bloccati a causa dello scivolamento degli pneumatici che non riuscivano a fare presa al suolo e a proseguire. Intervenuti i mezzi spalaneve dell’Ansa, i veicoli attrezzati dei vigili del fuoco e i carabinieri di Sansepolcro, Sestino e Badia Tedalda. A complicare le operazioni di soccorso anche la presenza del forte vento, che ha reso più difficoltose le varie attività, tra cui anche il montaggio delle catene da neve per i meno abituati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Camion si incastrano in una curva e bloccano un medico: intervengono i carabinieri

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