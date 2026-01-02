Montemiletto auto si ribalta in curva | intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

Questa mattina a Montemiletto un veicolo si è ribaltato in una curva vicino allo stabilimento Fma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L’incidente ha coinvolto un’unica auto e ha richiesto l’intervento delle autorità per verificare le cause e prestare assistenza.

