Alle Golden Globe 2026, trionfano look semplici e naturali, con make-up delicati e caschetti eleganti. La stagione dei premi si riaccende, portando eleganza sobria e raffinatezza, in linea con le tendenze di quest’anno. Un momento di ritorno alla semplicità che valorizza la bellezza autentica e la raffinatezza discreta delle celebrità.

E d è ripartita, puntuale come ogni anno, la nuova Awards Season, la stagione dei primi cinematografici. Ad aprire le danze sono i Golden Globe 2026, che hanno visto sfilare i primissimi beauty trend dell’anno. A dettare legge questa edizione è il make up con tonalità naturali e romantiche che scolpiscono il viso. E i capelli? Parola d’ordine, caschetto. E che il nuovo anno, in bellezza, abbia inizio. Golden Globe nel tempo, gli abiti che hanno fatto la storia del tappeto rosso X Leggi anche › Rossetto rosso e libertà: il make up di Natale secondo Paulina Porizkova Golden Globe 2026 beauty, il make up è chic e naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Luminosità, naturalezza e freschezza. Ai Golden Globe 2026, trionfano make up leggeri e delicati. E caschetti da vere dive

Leggi anche: Il riscatto di Timothée Chalamet passa dal ping pong ai Golden Globe 2026

Leggi anche: Golden Globe 2026, da The Pitt a Only Murders in the Building: tutte le nomination

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Biondo Ricco di riflessi, luminosità e naturalezza. Il nostro biondo dona un look perfetto sul tuo viso. Livello di personalizzazione unica. E i tuoi capelli sono più lucidi, rimpolpati. via Luigi Sacco 3, Milano 02 4800 3819 via Lodovico Muratori 28/ - facebook.com facebook