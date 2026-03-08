La panchina che combatte la solitudine | perché sedersi può cambiare la vita

Una panchina può sembrare un semplice elemento di arredo urbano, ma per molti rappresenta uno spazio di conforto e socializzazione. In diverse città, sono stati installati modelli pensati per incoraggiare le persone a fermarsi, a trovare un momento di pausa e a condividere un sorriso con chi passa. La presenza di queste strutture evidenzia come il semplice gesto di sedersi possa contribuire a ridurre la solitudine quotidiana.

La panchina rappresenta il diritto alla felicità. Sì, quello di cui parlano i padri della Costituzione americana e che, in questo caso specifico, potrebbe sancire il diritto a essere felici da seduti. Parla così Paolo Ciampi nel suo libro La libertà delle panchine, appena uscito per Ediciclo. In questo invito a riflettere sulla natura e sulla funzione di un oggetto tanto semplice quanto intrigante, si attribuiscono alla panchina qualità innegabili non solo sulla salvaguardia della salute umana, ma anche sulla sua capacità di convivenza con i propri simili e, a guardare più da vicino i tic che caratterizzano la società attuale, la panchina invita al dialogo e alle relazioni interpersonali, considerate rigorosamente allo stato fisico e analogico. 🔗 Leggi su Panorama.it

