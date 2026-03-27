Calciomercato l’Inter spinge per Koné | il jolly potrebbe essere Frattesi

Sul mercato di gennaio, il club nerazzurro si sta concentrando sull'acquisto di un centrocampista, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Si parla di un giovane francese come possibile nuovo acquisto e si valuta anche una possibile cessione di un centrocampista italiano, con l’intenzione di inserire anche il calciatore nel pacchetto di trattative. La trattativa, però, non è ancora stata ufficializzata.

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Calciomercato Inter, Carlos Augusto non rinnova. A pensar male si fa peccato, ma. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter spinge per Koné: il jolly potrebbe essere Frattesi Articoli correlati Calciomercato Inter, Kone nome caldo: spunta l’intreccio con Frattesi, la strategia di Marotta e Ausiliodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Frattesi per arrivare a Manu Koné della... Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma!Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Il piano d’azione di Ausilio Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato l'Inter spinge per Koné... Temi più discussi: Corriere dello Sport - Al-Ittihad su Salah: l'egiziano in Arabia spinge Diaby all'Inter in estate? Lo scenario; L'Inter non molla Diaby: l'assist per portarlo a Milano può arrivare da Salah; Barcellona, vuoi Bastoni? Il prezzo dell’Inter è da top player: tutte le cifre da capogiro; Leao e Pulisic, casi diversi per il Milan: la dirigenza spinge forte per un rinnovo di contratto. Koné, nuova carica e maggiore spinta economica: Inter ha in casa chiave per sbloccare il colpoL'Inter darà l'assalto al centrocampista della Roma Koné e ha in mano un giocatore che può essere decisivo nella trattativa ... msn.com Perrone infiamma il mercato: Napoli e Inter sul motore del Como. Conte spinge, l’argentino al Maradona un’idea concretaIl regista del Como, uno dei migliori giocatori di quest'annata, ha tante spasimanti: il Napoli prova a bruciare l'Inter ma il ... msn.com #Juventus, c'è il blitz per Lewandowski: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Barcellona calciomercato.com/liste/gazzetta… x.com L’asse Milano-Roma torna caldo sul calciomercato. L’Inter studia il colpo a centrocampo e rimette nel mirino Manu Koné. Per i giallorossi torna di moda Frattesi... #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato - facebook.com facebook