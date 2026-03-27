Calciomercato Juve LIVE | emissari bianconeri per Lewandowski Ostigard nome nuovo

Durante le ultime ore, i rappresentanti della squadra si sono mossi per negoziare con un attaccante internazionale, mentre un altro attaccante è stato proposto come possibile nuovo acquisto. Sono stati inoltre registrati incontri tra i dirigenti e agenti per discutere di vari giocatori, con alcuni accordi ancora in fase di definizione. La sessione di calciomercato della squadra prosegue con diversi contatti ufficiali e trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: emissari bianconeri per Lewandowski, Ostigard nome nuovo Articoli correlati Ostigard Juve, nome nuovo per la difesa: i bianconeri si muovono con l’entourage. Le ultimissime novitàdi Redazione JuventusNews24Ostigard Juve, nome nuovo per la difesa della Vecchia Signora: i bianconeri si muovono con l’entourage per portarsi avanti... Lewandowski alla Juve, emissari bianconeri a Varsavia per valutare la sua condizione. Il punto sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lewandowski alla Juve, i dirigenti bianconeri sono volati a Varsavia per valutare la condizione fisica del bomber. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Juve Temi più discussi: Kalulu in Premier League, calciomercato: la Juventus rischia di perderlo; Celik Juve, non tramonta questa idea: tutte le ultimissime; 45 milioni e maxi ingaggio: il duello tra Juve e Roma è chiuso; Juventus occhio, il Liverpool ti porta via Francisco Conceicao. Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9Un emissario di Comolli a Varsavia per vedere la punta del Barcellona, in gol contro l’Albania. Non solo il rinnovo di Vlahovic e il Kolo bis: i bianconeri sul blaugrana in scadenza ... gazzetta.it Calciomercato Juventus, David via a giugno su di lui due club della Ligue 1 e tre di PremierL’avventura di Jonathan David alla Juventus sembra essere prossima a interrompersi, sul calciatore ci sono cinque club già per giugno sul calciomercato. L’attaccante era arrivato a parametro zero dal ... juvelive.it #Calciomercato #Juve Possibile intrigo con il #Barcellona x.com #Calciomercato #Juve Possibile intrigo con il #Barcellona - facebook.com facebook