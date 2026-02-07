Frattesi Juve il centrocampista si allontana dai bianconeri | le ultime novità sul suo futuro in vista dell’estate

Dopo settimane di trattative, sembra che il trasferimento di Frattesi alla Juventus si stia complicando. Il centrocampista, infatti, sembra aver deciso di allontanarsi dai bianconeri e ora le possibilità di vederlo in maglia Juventus questa estate si riducono. La società torinese continuerà a monitorare la situazione, ma al momento non ci sono segnali concreti di un rilancio.

Frattesi Juve, il calciatore si allontana dalla Vecchia Signora: le ultime novità sul futuro del centrocampista in vista della prossima estate. La Juve continua a monitorare con estrema attenzione l'evoluzione del futuro di Davide Frattesi. Dopo essere stato accostato con forza al club bianconero durante l'ultima sessione invernale, il destino del calciatore sembra ora poter virare verso una permanenza a Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i discorsi per il prolungamento contrattuale tra l'Inter e il mediano potrebbero entrare nel vivo durante la prossima estate. Il giocatore ha però posto una condizione chiara per il suo futuro in nerazzurro: Davide Frattesi chiederà maggiore spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu.

