Muharemovic Juve novità importanti sul futuro del difensore | il Sassuolo ha preso questa decisione! Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Muharemovic si sta delineando con nuove decisioni da parte del Sassuolo. Dopo le recenti trattative, il club emiliano ha scelto di rinviare l’operazione, rimandando la conclusione dell’accordo all’estate. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa situazione, che coinvolge anche il piano della Juventus e le strategie di rivendita del difensore.

Muharemovic Juve, il piano bianconero: 50% sulla rivendita che vale come sconto, ma Carnevali blocca tutto e rimanda il duello all’estate. Nel complesso scacchiere del calciomercato, spesso le mosse più intelligenti sono quelle pianificate con largo anticipo tramite clausole silenziose ma decisive. È il caso della strategia che lega indissolubilmente il futuro di Tarik Muharemovic alla “Vecchia Signora”. Il difensore, attualmente in forza al Sassuolo, è diventato oggetto del desiderio di diverse big, ma la pista Muharemovic Juve nasconde un vantaggio competitivo enorme per Comolli. Come spiegato dall’esperto Fabrizio Romano, i bianconeri detengono infatti una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, novità importanti sul futuro del difensore: il Sassuolo ha preso questa decisione! Tutti gli aggiornamenti Leggi anche: Muharemovic Juve, potrebbe davvero tornare in bianconero? Si apre un nuovo scenario per il futuro del difensore cresciuto a Torino. Novità importanti Leggi anche: Di Gregorio Juve, novità sul futuro del portiere bianconero: ha un obiettivo da qui a fine stagione. Tutti gli aggiornamenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: "Sono forte e lo dimostro" - L'ex bianconero ha fatto il punto sulla trasferta al Dall'Ara, dove la sua rete ha evitato il ko alla formazione di Grosso ... tuttosport.com

Muharemovic brilla a Sassuolo: l'Inter osserva per il dopo Acerbi, può guadagnarci anche la Juventus - Doveva essere la stagione della conferma ed è iniziata decisamente con il piede giusto: Tarik Muharemovic è una delle note più positive del Sassuolo in questo avvio di 2025/26 e su di lui si accendono ... calciomercato.com

Da plusvalenza a idea di mercato: così Muharemovic può riprendersi la Juventus - Juventus e Inter guardano in casa del Sassuolo per il difensore che si sta rivelando una delle migliori sorprese del campionato di Serie A: Tarik Muharemovic Classe 2003, bosniaco, Muharemovic si è ... calciomercato.it

Romano: “Su Muharemovic ci sono Inter, club inglesi e Juve al 50%. Per gennaio…” x.com

Muharemovic all’Inter, c’è la conferma Incasso per la Juventus https://bit.ly/49jnUPS - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.