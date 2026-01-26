inter il declino di yann sommer spiegato dai numeri

L'articolo analizza il rendimento di Yann Sommer, portiere dell'Inter, attraverso dati oggettivi. Nonostante le difese di Cristian Chivu e il supporto dei tifosi, i numeri evidenziano alcune criticità nelle prestazioni di Sommer. Un’analisi basata su statistiche permette di comprendere meglio le cause del suo calo e di valutare il suo contributo alla squadra in questa fase.

Difeso pubblicamente a spada tratta da Cristian Chivu, (giustamente) sostenuto nei momenti di difficoltà dal Secondo Anello Verde. La stagione del portiere dell'Inter Yann Sommer è però largamente al di sotto delle aspettative. Sia rispetto alla versione – per così dire – migliore del 202324 sia nei confronti dell'estremo difensore normalizzato

Il calciomercato dell’Inter si concentra sul futuro di Yann Sommer.

