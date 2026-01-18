Calciomercato Inter il futuro di Yann Sommer La situazione

Il calciomercato dell’Inter si concentra sul futuro di Yann Sommer. Arrivato nell’estate 2023, ha inizialmente mostrato alcune difficoltà, ma successivamente si è affermato come elemento chiave della squadra. Le sue prestazioni, tra cui una parata determinante contro il Barcellona in semifinale, hanno consolidato il suo ruolo. La sua permanenza e il suo aggiornamento contrattuale rappresentano temi importanti per il progetto nerazzurro.

Si è presentato nell'estate 2023 in un'anonima amichevole con un paio di buchi clamorosi. Poi si è preso la scena: decisivo in diverse occasioni nella stagione della seconda stella, parate assoluto contro il Barcellona nella semifinale degli eroi. Ora, alla terza stagione nerazzurra, qualche indecisione di troppo si alterna a

