Calciomercato Inter LIVE | il piano per Palestra il dilemma tra i pali

Le ultime notizie sul calciomercato dell’Inter aggiornano sui movimenti in corso, con dettagli sulle trattative attuali, incontri programmati e affari portati a termine. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa, concentrandosi anche su alcuni nomi specifici e le relative strategie di mercato. Si seguono da vicino anche le decisioni riguardanti il reparto portieri e le eventuali operazioni di mercato legate a questa area.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 27 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il piano per Palestra, il dilemma tra i pali Articoli correlati Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Marco PalestraPochi dubbi su cosa si dovrà fare a sinistra, tanti interrogativi per quanto riguarda la fascia destra. Calciomercato Inter, rivoluzione estiva tra i pali e possibili nuovi innesti in attacco: il puntodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un profondo restyling dell’undici titolare tra nuovi innesti e possibili... Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario. Le news di calciomercato; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Altro passo falso dell'Inter: terza gara senza vittorie, è 1-1 con la Fiorentina. Milan a -6 e Napoli a -7; Ciao Milan, vado all’Inter! Bomba di calciomercato in diretta Sky. Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquistiIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni. Niente scambi col Barcellona: la sua cessione finanzia gli acquisti di Kone, Vicario e un'ala ... interlive.it Calciomercato Inter: Thuram in partenza? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero essere cedutoCalciomercato Inter: Thuram in partenza? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero essere ceduto ... calcionews24.com Calciomercato Inter Rivoluzione in difesa - facebook.com facebook Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com