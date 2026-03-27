L’Us Città di Fasano giocherà domenica alle 15 sul campo di Pompei, nel match valido per il 12esimo turno di ritorno del campionato di Serie D, Girone H. La partita si svolgerà sul terreno di gioco del campo sportivo “Vittorio Bellucci”. La squadra pugliese affronta questa gara nella 29esima giornata di campionato.

FASANO - Torna in terra campana l’Us Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica, 29 marzo, sarà protagonista sul terreno di gioco del campo sportivo “Vittorio Bellucci” della sfida contro il Pompei, valida per il 12esimo turno di ritorno della Serie D-Girone H. La compagine biancazzurra, forte delle tre vittorie consecutive conquistate nelle ultime gare disputate, si presenta all’incontro con il chiaro intento di riscattare il 2-3 maturato all’andata al “Vito Curlo”, e di continuare a lottare per il vertice della classifica, attualmente occupata in solitario dal Barletta con un due lunghezze di margine sulla Paganese e con tre punti di vantaggio sul Martina e su Corvino e compagni. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Calcio Serie D, Fasano in campo a Pompei nella 29esima giornata di campionato

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