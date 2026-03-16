Serie A tre indicazioni dalla 29esima giornata | dallo scudetto allo scatto salvezza

La 29esima giornata di Serie A si è conclusa con alcune indicazioni chiare: le partite hanno mostrato segnali importanti per le squadre in corsa per lo scudetto e per quelle impegnate nella lotta salvezza. L’Inter ha subito un rallentamento, mentre le altre squadre non sono riuscite a approfittarne. La lotta al titolo e la corsa alle posizioni di sicurezza restano aperte e senza pronostici definitivi.

La 29esima giornata di Serie A si è appena conclusa: i segnali che sono arrivati da partite per potrebbero essere decisive per tutti gli obiettivi Ma chi se lo prende questo scudetto? La domanda sorge spontanea quando c’è l’Inter che ha frenato all’improvviso e le altre dietro che non scattano. Ma andiamo con ordine. La Beneamata si trovava ad affrontare un’Atalanta ferita dalla Champions League. Ne è uscita una partita equilibrata, finita 1-1, ma con un’incredibile scia di polemiche per un fallo non fischiato a Dumfries nel gol del pareggio e un rigore non ravvisato su Frattesi. E l’Inter è ancora in silenzio stampa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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