Un attaccante ha presentato una richiesta specifica al Calcio Napoli, e questa potrebbe influenzare la sua presenza anche nelle prossime partite contro il Milan. Il club ha nominato un manager e un direttore sportivo per cercare di contenere la situazione e limitare le conseguenze. La questione è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Romelu Lukaku sarebbe al centro di un caso che agita il Calcio Napoli. Secondo quanto riportato dal Mattino, l'attaccante belga risulterebbe assente ingiustificato e avrebbe avanzato alla società una richiesta insolita: almeno 7-10 giorni di lavoro individuale. Una decisione presa unilateralmente che ha creato tensione nell'ambiente partenopeo, anche se il manager Federico Pastorello e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno cercato di ridimensionare la situazione. Le tempistiche indicate da Lukaku stesso farebbero pensare che serviranno giorni in più rispetto a quelli richiesti. Lo scenario che si delinea è preoccupante sul piano sportivo: l'attaccante ex Chelsea e Inter difficilmente sarà disponibile per la gara con il Milan, e resta da vedere se riuscirà a rientrare tra i convocati per il match contro il Parma. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, caso Lukaku: la richiesta che può tenerlo fuori non solo col Milan

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