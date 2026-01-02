Calcio a 5 Forlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 | prima sfida con Gatteo

Forlì si prepara ad ospitare le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5, in programma durante il fine settimana. L’evento vedrà la prima sfida tra Forlì e Gatteo, offrendo un’opportunità di confronto tra le squadre partecipanti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei protocolli e delle normative vigenti, con l’obiettivo di garantire una competizione equilibrata e sicura per tutti i presenti.

Forlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5, in programma sabato e domenica. La città romagnola sarà sede unica dell'atto conclusivo della competizione regionale, che vedrà protagoniste quattro delle migliori formazioni del campionato.

