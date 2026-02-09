Senerchia AV | I Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti

I Carabinieri di Lioni hanno denunciato un imprenditore di Senerchia per aver gestito illegalmente rifiuti all’interno della sua officina. Durante un controllo, hanno trovato rifiuti speciali pericolosi e non, depositati senza le dovute autorizzazioni. Le forze dell’ordine hanno quindi deferito l’uomo alla Procura di Avellino, segnalando gravi violazioni ambientali.

Accertate gravi violazioni ambientali all'interno di un'officina meccanica: scattano le denunce.. Nell'ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un imprenditore, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nello specifico, i militari, accertavano la presenza, all'interno dell'officina meccanica di proprietà del predetto, di un deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di uno scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.

