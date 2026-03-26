Profanato a Strozza il cadavere di Pamela Genini vittima di femminicidio

A Strozza, nel comune di Valle Imagna, lunedì scorso è stato rinvenuto il cadavere di una donna, vittima di femminicidio. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di trasferimento del corpo da un loculo alla tomba. La scena ha rivelato che il corpo era stato profanato, sollevando immediatamente l'attenzione delle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

VALLE IMAGNA. La macabra scoperta lunedì scorso quando il corpo doveva essere trasferito da un loculo alla tomba. La Procura ha aperto u’indagine. Uccisa dall’uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre 30 coltellate dal 52enne Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano. Il cadavere della 29enne — ora sotto sequestro dell’autorità giudiziaria — è stato profanato in modo disumano, la testa staccata dal corpo e portata via. La macabra scoperta risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, paese della Valle Imagna, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Profanato a Strozza il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidio Articoli correlati Profanato il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidio: decapitato il cadavereUccisa dall’uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre... Leggi anche: Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza: la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato Approfondimenti e contenuti su Pamela Genini Temi più discussi: Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza: la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato; Profanato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano; Prada, assalto da film alla fabbrica in Veneto. Furto da 500mila euro; La tragedia di Michele e Maria. Il giallo del diverbio con un medico. Scoperta choc a Strozza: profanato il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidioProfanata la tomba di Pamela Genini: il corpo della giovane vittima di femminicidio ritrovato decapitato durante il trasferimento al loculo di famiglia a Strozza. notizie.it Orrore senza fine: il corpo di Pamela Genini profanato dopo il femminicidioLa 29enne, uccisa dall’ex compagno a Milano nell’ottobre 2025, è stata vittima di una macabra profanazione nel cimitero di Strozza: il cadavere è stato mutilato e la testa sottratta. mam-e.it Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza: la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato facebook Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato — ora è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria — e decapitato. I fatti anticipati nel corso del programma “Dent x.com