LIVE Italia-Croazia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della partita

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita sta per iniziare e vi accompagneremo con aggiornamenti in tempo reale. Rimanete con noi per seguire passo dopo passo l'andamento della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa debutta nel torneo. Un nuovo Europeo sull'Atlantico. Oggi prenderà il via la ventunesima edizione dei campionati continentali di pallanuoto femminili che avranno come palcoscenico l'Olympic Complex di Funchal sulla famosa isola di Madeira in Portogallo. Nella terra di Cristiano Ronaldo il setterosa è approdato dopo un lungo viaggio da Roma via Lisbona.

