Juventus Cabal ai margini | zero minuti dopo il rosso col Gala

Da quando ha ricevuto un cartellino rosso contro il Galatasaray il 25 febbraio 2026, durante il ritorno dei playoff di Champions, Juan Cabal non è più stato schierato in nessuna partita. Il giocatore della Juventus, che aveva partecipato alle precedenti gare, non ha più visto il campo né per un minuto. La sua assenza si protrae da allora senza interruzioni.

Cabal ai margini: zero minuti dopo il rosso col Galatasaray Da quando ha rimediato il cartellino rosso contro il Galatasaray (ritorno playoff Champions, 25 febbraio 2026), Juan Cabal non ha più messo piede in campo neanche per un secondo. Il terzino colombiano è sparito completamente dalle rotazioni di Luciano Spalletti, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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