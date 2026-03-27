Buttafuoco lectio magistralis tra eros e mito | ‘Brigitte Bardot non si può chiudere in una scatola’

A Torino, lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco ha tenuto una lectio magistralis dedicata a Brigitte Bardot, affrontando temi legati all’eros e al mito. Durante l’evento, ha discusso della figura della attrice francese, sottolineando che non può essere racchiusa in semplici definizioni o schemi. L’intervento si è concentrato sulla sua presenza nel cinema e sulla sua influenza culturale.

Pietrangelo Buttafuoco a Torino per una lectio magistralis su Brigitte Bardot. L'intervista a La Stampa si delinea tra cultura, polemiche evitate e un affondo sul conformismo contemporaneo Oggi alle 17, al Cinema Massimo diTorino, il presidente della Biennale di Venezia,Pietrangelo Buttafuoco, salirà in cattedra con una lectio magistralis dal titolo evocativo: “BB, le maiuscole dell’eros”. Ma prima ancora di iniziare, in un’intervista aLa Stampa, mette subito un confine netto: niente domande sullaBiennale di Venezia, finita nelle polemiche per il braccio di ferro con il ministro Alessandro Giuli sulla presenza della Russia alla prossima edizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Buttafuoco, lectio magistralis tra eros e mito: ‘Brigitte Bardot non si può chiudere in una scatola’ Articoli correlati Una lectio magistralis di Marco Cattaneo per riflettere sul valore dell'acquaIn occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, domenica 22 marzo alle 17 a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli si terrà una lectio magistralis... Brigitte Bardot, la “battaglia” per l’eredità tra il figlio e l’ultimo maritoIl 7 gennaio si è tenuto l'ultimo saluto all'eterna diva Brigitte Bardot, che negli ultimi decenni si era allontanata dalle luci... Una selezione di notizie su Brigitte Bardot Temi più discussi: Da Brigitte Bardot a Bobbio: Buttafuoco tra gioco fascista, eros e provocazioni nella lectio su Soldati; Pietrangelo Buttafuoco: lectio magistralis BB, le maiuscole dell’eros; In ricordo di Brigitte Bardot corteggiata a Saint-Tropez; Al Museo Nazionale del Cinema di Torino B.B. Le maiuscole dell’eros. Da Brigitte Bardot a Bobbio: Buttafuoco tra «gioco fascista», eros e provocazioni nella lectio su SoldatiButtafuoco, presidente della Biennale di Venezia, riceve il premio intitolato allo scrittore e regista torinese: «Di lui mi piace la versatilità e il non essere etichettabile» ... torino.corriere.it Al Museo del Cinema l'incontro Brigitte Bardot, le maiuscole dell'eros(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Venerdì 27 marzo alle 17, al Cinema Massimo di Torino, si terrà l'incontro B.B. Le maiuscole dell'eros, appuntamento culturale promosso dal Centro Pannunzio e dedicato alla ... msn.com Brigitte Bardot, 1968 Buongiorno! - facebook.com facebook