Buttafuoco lectio magistralis tra eros e mito | ‘Brigitte Bardot non si può chiudere in una scatola’
A Torino, lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco ha tenuto una lectio magistralis dedicata a Brigitte Bardot, affrontando temi legati all’eros e al mito. Durante l’evento, ha discusso della figura della attrice francese, sottolineando che non può essere racchiusa in semplici definizioni o schemi. L’intervento si è concentrato sulla sua presenza nel cinema e sulla sua influenza culturale.
Pietrangelo Buttafuoco a Torino per una lectio magistralis su Brigitte Bardot. L'intervista a La Stampa si delinea tra cultura, polemiche evitate e un affondo sul conformismo contemporaneo Oggi alle 17, al Cinema Massimo diTorino, il presidente della Biennale di Venezia,Pietrangelo Buttafuoco, salirà in cattedra con una lectio magistralis dal titolo evocativo: “BB, le maiuscole dell’eros”. Ma prima ancora di iniziare, in un’intervista aLa Stampa, mette subito un confine netto: niente domande sullaBiennale di Venezia, finita nelle polemiche per il braccio di ferro con il ministro Alessandro Giuli sulla presenza della Russia alla prossima edizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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