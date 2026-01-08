Brigitte Bardot la battaglia per l’eredità tra il figlio e l’ultimo marito

Il 7 gennaio si è svolto l’ultimo saluto a Brigitte Bardot, icona del cinema e attivista per i diritti degli animali. Negli ultimi anni, si era ritirata dalla vita pubblica per dedicarsi alla tutela degli animali, lasciando in eredità un’immagine di eleganza e impegno. La sua scomparsa ha riacceso l’attenzione sulle questioni legate all’eredità e ai rapporti familiari tra il figlio e l’ultimo marito.

Il 7 gennaio si è tenuto l’ultimo saluto all’eterna diva Brigitte Bardot, che negli ultimi decenni si era allontanata dalle luci scintillanti dei riflettori per vivere un’esistenza dedita ai suoi amati animali. Potrebbe profilarsi all’orizzonte una battaglia per l’eredità: la questione successoria vede ai lati opposti le volontà dell’attrice, così come quanto stabilito dalla legge francese. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Messaggero, il figlio Nicolas e l’ultimo marito, Bernard d’Ormale, avrebbero presentato dei procedimenti giudiziari distinti. Brigitte Bardot, la “battaglia” per l’eredità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brigitte Bardot, la “battaglia” per l’eredità tra il figlio e l’ultimo marito Leggi anche: Brigitte Bardot, l'eredità è già un caso: spariti parte dei 65 milioni. Scoppia la "guerra" della successione tra figlio, ultimo marito e fondazione Leggi anche: Brigitte Bardot, capitolo eredità: scontro tra figlio, marito e fondazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La battaglia per l’eredità di Brigitte Bardot: il figlio e il marito contro il testamento, reclamano una quota del patrimonio da 69,5 milioni lasciato tutto agli animali - Il figlio Nicolas e il marito Bernard contestano il testamento della diva che ha lasciato quasi tutto alla sua fondazione per gli animali ... ilfattoquotidiano.it

