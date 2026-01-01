Buon compleanno Bruno Cossàr Luca Protettì Michèle Mercier…

Auguri di buon compleanno a Bruno Cossàr, Luca Protettì, Michèle Mercier e a tutti gli altri festeggiati. Un momento di riconoscimento e di auguri sinceri per coloro che oggi celebrano il loro giorno speciale. Ricordiamo con rispetto e cordialità le persone di spicco e i protagonisti di diverse sfere, condividendo un pensiero di augurio e gratitudine.

Buon compleanno Bruno Cossàr, Luca Protettì, Stefano Bonaccini, Michèle Mercier, Bruno Arcari, Piero Grasso, Rivelino, Famiano Crucianelli, Corradino Mineo, Christine Lagarde, Franco Cardiello, Pamela Villoresi, Alberigo Evani, Antonio Zequila, Khalid Chaouki, Alex Cordaz, Debora Sbei, Marina Zambelli, Luca Leonardi, Francesco Giubilei, Salvatore Molina, Beatrice Agrifoglio, Aristide Landi.. Oggi 1° gennaio compiono gli anni: Bruno Cossàr, calciatore, difensore centrale, giornalista; Luca Protettì, giornalista; Marc Sardelli, pittore, incisore. Inoltre, compiono gli anni: Carlo Felici, politico; Carlo Alberto Cernuschi, ex calciatore; Tobia Scarpa, architetto, designer; Eros Bacciucchi, effetti speciali cinema; Frank Langella, attore; Guido Postiglione, ex calciatore; Rodolfo Traversa, attore, doppiatore; Jole Zanetti, scrittrice; Michèle Mercier, attrice; Amedeo Zini, pilota moto; Giovanni Nonne, politico.

