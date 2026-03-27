Una forte nevicata si è verificata nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, portando a un accumulo di 130 centimetri di neve alle Balze di Verghereto. Le precipitazioni abbondanti si sono susseguite nel corso della giornata, interessando la zona e causando disagi alla viabilità locale. La neve ha coperto completamente il paesaggio circostante, creando uno scenario invernale insolito per questa stagione.

La abbondante e reiterata nevicata di ieri, giovedì 26 marzo, ha portato all'accumulo di 130 centimetri di neve alle Balze di Verghereto La abbondante e reiterata nevicata di ieri, giovedì 26 marzo, ha portato all'accumulo di 130 centimetri di neve alle Balze di Verghereto. Un paesaggio ‘ovattato’ più consono al periodo invernale che a quello primaverile. Questo il bilancio del ciclone adriatico che ha portato la neve fino a quote collinari, addirittura una velocissima spolverata anche a Cesena. I maggiori disagi li hanno patiti gli automobilisti rimasti bloccati, in particolare sulla E45. Mezzi pesanti intraversati e auto bloccate dalla neve, in molti sono stati accompagnati nell’area di servizio di Canili, a Verghereto, mentre nell'area toscana, in alberghi di Pieve Santo Stefano, in attesa di poter riprendere i veicoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Bufera di neve, tempo di bilanci: alle Balze di Verghereto 130 centimetri di 'dama bianca'

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Sono molti gli automobilisti rimasti bloccati a causa della bufera di neve che ha ricoperto le strade nella giornata di giovedì 26 marzo. Bloccata soprattutto la superstrada E45 tra la Romagna e la Toscana. Disagi però anche lungo la provinciale 137, dove un al x.com