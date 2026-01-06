Durante l’Epifania, Cesena si è risvegliata avvolta da un sottile manto di neve, conferendo al centro storico un’atmosfera tranquilla e suggestiva. Le vie e i monumenti, coperti di bianco, offrono uno scenario di grande fascino che invita a una passeggiata riflessiva nel cuore della città. Un’occasione per riscoprire le bellezze di Cesena in un momento di quiete e bellezza naturale.

Sono sempre suggestive le immagini del centro storico della città imbiancato. Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, Cesena si è svegliata con una atmosfera ‘ovattata’ in questo giorno dell'Epifania che chiude le festività natalizie. La neve è iniziata a cadere dalle primissime ore del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il ritorno della 'dama bianca': un giro nel centro storico di Cesena imbiancato dalla neve

Leggi anche: E' arrivata la 'dama bianca': neve in Val di Cecina

Leggi anche: Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bianca Balti, il ritorno a casa e le nuove cure: “Devo fermarmi tre settimane, non ne ho voglia (ma me la faccio venire)” - Milano, 16 marzo 2025 – Dopo un mese tra un impegno di lavoro e l’altro, Bianca Balti torna a casa, a Los Angeles, in California, e si prepara a un nuovo giro di cure – lo scorso 27 gennaio si era ... ilgiorno.it

EPIFANIA CON LA NEVE, LE PAROLE DEL METEOROLOGO: L'INTERVISTA - Era il 20 gennaio 2023 quando Forlì salutava la sua ultima nevicata. Dopo un’assenza di quasi tre anni, la dama bianca potrebbe fare ritorno nella città mercuriale - facebook.com facebook