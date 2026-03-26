Bufera di neve in provincia di Cesena | il video da Verghereto

Una nevicata intensa si è verificata nella provincia di Cesena, con un video che mostra le condizioni a Verghereto. La perturbazione ha provocato disagi sul tratto dell'autostrada E45, che si sono aggiunti ai danni causati dalla neve in tutta la regione. La piena portata della perturbazione ha interessato diverse zone della Romagna, provocando problemi alla circolazione e ai servizi locali.

Gravi disagi anche sulla E45 per la bufera di fine marzo che ha causato moltissimi danni in tutta la Romagna. Video Luca Ravaglia . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera di neve in provincia di Cesena: il video da Verghereto Articoli correlati Luciano Capasso trovato morto sulle montagne di Saint Moritz: travolto da una bufera di neve. L'ultimo video: «Cercherò di non morire»Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune in provincia di Napoli, è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Referendum sulla giustizia, plebiscito per il No a Cesena. Cesenatico 'spaccata' e Verghereto 'mosca bianca'Un dato molto chiaro nel Cesenate a favore del No, come del resto anche a livello nazionale. In diretta da Balze di Verghereto (Forlì-Cesena) Contenuti e approfondimenti su Bufera di neve in provincia di Cesena... Temi più discussi: Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Crinale ovattato con cartoline natalizie; Maltempo Islanda, bufera di neve su Reykjavík: vento forte, visibilità ridotta e città paralizzata dal ritorno dell’inverno | VIDEO; Bufera di neve sul ghiacciaio dell’Adamello, due alpinisti salvati nella notte dal soccorso alpino; Di notte sul ghiacciaio dell'Adamello, due scialpinisti rimangono bloccati nella bufera di neve: salvati dal gestore del rifugio e da una guida alpina. VIDEO |La primavera prende in giro l’Emilia Romagna: bufere di neve anche in pianura e vento abbatti-alberi. Ecco le immagini viraliNevicate nel Ravennate e nel Ferrarese, colpi di vento di fino 90 chilometri orari nella provincia di Forlì-Cesena. Precipitazioni nevose sull'Appennino: fino a 50 centimetri nel Modenese ... dire.it Vento e neve in Emilia Romagna oggi: 2 feriti per la bufera a Ravenna, alberi caduti e danni, chiusa la E45Un albero caduto ha centrato un’auto su cui era un uomo, un passante è stato colpito da una tegola sollevata dalle forti raffiche. Imbiancate le province di Ravenna, Ferrara, Modena e Bologna. Graupel ... ilrestodelcarlino.it In diretta da Verghereto in Emilia Romagna, guardate che meraviglia! Spettacolare bufera di neve in atto, raggiunto il mezzo metro di neve fresca.. Video di Michele #montagna #appennini #neve #verghereto #emiliaromagna #primavera - facebook.com facebook Maltempo Emilia-Romagna, oltre cento interventi per il forte vento, pioggia e bufera di neve in Appennino: anche la pianura si imbianca x.com