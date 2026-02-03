MotoGP primi test in Malesia | Marc Marquez subito davanti Brutta caduta per Quartararo

Sul circuito di Sepang si sono aperti i primi test ufficiali della stagione. Marc Marquez si piazza subito in testa, dimostrando di essere già in forma. Quattro ore di prove e lo spagnolo della Honda ha fatto segnare i tempi migliori, lasciando gli altri inseguitori. Peccato per Quartararo, che è caduto bruscamente durante una delle sessioni e ha dovuto lasciare il lavoro a metà. La giornata è stata comunque intensa, con le squadre che cercano già di mettere a punto le moto in vista delle gare.

A Sepang tornano a suonare i motori della MotoGP. Il primo giorno de test prestagionali in Malesia si apre con Marc Marquez davanti a tutti. Il pilota Lenovo Ducati, iridato 2025, firma il miglior tempo con un 1'57"018. Alle sue spalle si piazza Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) a 256 millesimi. Terzo crono per Maverick Vinales (+0.277) con la Ktm Tech3. Quarto Alex Marquez: il pilota Gresini Ducati paga 469 millesimi. Poi Marco Bezzecchi (+0.506), fresco di rinnovo con Aprilia. Sesto Luca Marini (Honda), ottavo Francesco Bagnaia (Ducati), mentre Franco Morbidelli (VR46 Ducati) ed Enea Bastianini non vanno oltre il decimo e dodicesimo posto.

